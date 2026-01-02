Influenza i medici avvertono | Virus da non prendere alla leggera ecco perché

L’influenza resta una minaccia reale e diffusa, soprattutto in questa stagione. I medici sottolineano l’importanza di prestare attenzione al virus, che continua a circolare con vigore in Toscana, in particolare nell’area fiorentina. È essenziale seguire le indicazioni sanitarie per prevenire complicazioni e tutelare la propria salute e quella degli altri.

Firenze, 2 gennaio 2025 – Ancora tanti a letto ammalati. Il virus influenzale continua a circolare con forza anche in Toscana e, in particolare, nell'area fiorentina. A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze: "Il virus influenzale sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti". Tanti a letto a Firenze e nel territorio metropolitano. A Firenze e nel territorio metropolitano, spiega Alti, si registra un numero elevato di persone adesso chiuse a casa a causa di febbre, dolori muscolari, stanchezza marcata e disturbi respiratori.

Virus influenzale, l’Ordine dei Medici di Firenze avverte: "non va preso sotto gamba" - “Il virus influenzale sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti”. gonews.it

L'influenza K e i sintomi gastrointestinali: i consigli degli esperti - L’influenza del 2025, legata alla variante K, sta mostrando un quadro clinico più ampio rispetto al passato. tg24.sky.it

Smi Napoli, Variante K: presi d’assalto gli studi dei medici di famiglia In una nota Ernesto Esposito Segretario Smi Asl Napoli 1 centro lancia l'allarme: "Sono centinaia le visite ambulatoriali, domiciliari,contatti telefonici al giorno per la influenza che sta colpend - facebook.com facebook

INFLUENZA: piccolo vademecum per una corretta gestione domiciliare, che tuteli il singolo e la collettività. x.com

