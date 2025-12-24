Influenza | virus in aumento Ecco le buone pratiche per le festività

La circolazione dell’influenza stagionale sta progressivamente aumentando anche sul territorio modenese. Al momento risultano predominanti virus influenzali di tipo A, in particolare i ceppi H3N2 e H1N2, entrambi inclusi nella formulazione del vaccino antinfluenzale attualmente disponibile. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

