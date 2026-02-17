Influenza e vaccini in farmacia come è andata la campagna
La campagna di vaccinazione contro l'influenza, iniziata quest'anno, ha registrato un aumento rispetto alla stagione precedente, nonostante il virus continui a circolare. Finora, oltre 10 milioni di italiani hanno contratto l'influenza, ma le farmacie stanno contribuendo a migliorare la copertura vaccinale. La presenza di punti vaccinali nelle farmacie ha facilitato l’accesso ai vaccini, portando più persone a decidere di proteggersi.
Mentre la stagione di influenza e virus cugini non è ancora finita e finora 10,9 milioni di italiani sono stati colpiti, la buona notizia è che la campagna vaccinale 202526 è in crescita rispetto alla stagione 20242025. A dircelo sono i dati raccolti da Federfarma in diversi territori: la rete delle farmacie ha risposto alle aspettative. Buone notizie in vista della possibilità di somministrare nella farmacia dei servizi, ai maggiori di 12 anni, tutti i vaccini previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale. “Il ruolo della farmacia è importante in tema vaccinale – ha commentato a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi – perché dobbiamo ricordare che è meglio e più economico prevenire, piuttosto che andare nella direzione della cura della malattia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vaccini in farmacia in aumento, Padova sopra le 13.500 somministrazioni
In provincia di Padova, le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia stanno registrando una crescita significativa, superando le 13.
Vaccini antinfluenzali in farmacia, Veneto in crescita: 65 mila somministrazioni e da gennaio gratis per tutti i maggiorenni
In Veneto, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 registra un aumento delle somministrazioni nelle farmacie, con oltre 65 mila dosi già effettuate.
