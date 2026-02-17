La campagna di vaccinazione contro l'influenza, iniziata quest'anno, ha registrato un aumento rispetto alla stagione precedente, nonostante il virus continui a circolare. Finora, oltre 10 milioni di italiani hanno contratto l'influenza, ma le farmacie stanno contribuendo a migliorare la copertura vaccinale. La presenza di punti vaccinali nelle farmacie ha facilitato l’accesso ai vaccini, portando più persone a decidere di proteggersi.

Mentre la stagione di influenza e virus cugini non è ancora finita e finora 10,9 milioni di italiani sono stati colpiti, la buona notizia è che la campagna vaccinale 202526 è in crescita rispetto alla stagione 20242025. A dircelo sono i dati raccolti da Federfarma in diversi territori: la rete delle farmacie ha risposto alle aspettative. Buone notizie in vista della possibilità di somministrare nella farmacia dei servizi, ai maggiori di 12 anni, tutti i vaccini previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale. “Il ruolo della farmacia è importante in tema vaccinale – ha commentato a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi – perché dobbiamo ricordare che è meglio e più economico prevenire, piuttosto che andare nella direzione della cura della malattia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza e vaccini in farmacia, come è andata la campagna

In provincia di Padova, le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia stanno registrando una crescita significativa, superando le 13.

In Veneto, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 registra un aumento delle somministrazioni nelle farmacie, con oltre 65 mila dosi già effettuate.

