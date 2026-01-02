Vaccini antinfluenzali in farmacia Veneto in crescita | 65 mila somministrazioni e da gennaio gratis per tutti i maggiorenni

In Veneto, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 registra un aumento delle somministrazioni nelle farmacie, con oltre 65 mila dosi già effettuate. Da gennaio, la vaccinazione sarà gratuita per tutti i maggiorenni, favorendo un più ampio accesso. Questa novità si aggiunge a una stagione in crescita, segnando un passo importante nella strategia di prevenzione contro l’influenza nella regione.

La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 in Veneto si avvia alla conclusione dell’anno con numeri in netta crescita e con una decisione destinata a incidere in modo significativo sull’accesso alle vaccinazioni. I dati regionali confermano infatti un aumento consistente delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

