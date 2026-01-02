Vaccini in farmacia in aumento Padova sopra le 13.500 somministrazioni
In provincia di Padova, le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia stanno registrando una crescita significativa, superando le 13.500 somministrazioni nella stagione 2025-2026. La diffusione di questo servizio evidenzia l’importanza delle farmacie come punti di riferimento per la salute della comunità, contribuendo a facilitare l’accesso alla prevenzione e rafforzando il ruolo del presidio sanitario di prossimità.
La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 segna un’accelerazione anche nel territorio padovano, con le farmacie che consolidano il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità. I dati diffusi dalla Regione del Veneto indicano una crescita netta delle somministrazioni rispetto all’anno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Vaccini in farmacia in aumento, Padova sopra le 13.500 somministrazioni; Influenza, nota urgente della Regione Veneto: vaccino gratis per tutti i maggiorenni in farmacia dal primo gennaio.
