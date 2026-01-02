Vaccini in farmacia in aumento Padova sopra le 13.500 somministrazioni

Da padovaoggi.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Padova, le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia stanno registrando una crescita significativa, superando le 13.500 somministrazioni nella stagione 2025-2026. La diffusione di questo servizio evidenzia l’importanza delle farmacie come punti di riferimento per la salute della comunità, contribuendo a facilitare l’accesso alla prevenzione e rafforzando il ruolo del presidio sanitario di prossimità.

La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 segna un’accelerazione anche nel territorio padovano, con le farmacie che consolidano il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità. I dati diffusi dalla Regione del Veneto indicano una crescita netta delle somministrazioni rispetto all’anno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

vaccini in farmacia in aumento padova sopra le 13500 somministrazioni

© Padovaoggi.it - Vaccini in farmacia in aumento, Padova sopra le 13.500 somministrazioni

Leggi anche: Richieste in aumento in farmacia. La cura costa fino a 500 euro al mese

Leggi anche: Giovani e sesso crescono le infezioni: “Aumento del 500% di casi in una Regione”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vaccini in farmacia in aumento, Padova sopra le 13.500 somministrazioni; Influenza, nota urgente della Regione Veneto: vaccino gratis per tutti i maggiorenni in farmacia dal primo gennaio.

vaccini farmacia aumento padovaSanità: farmaci e vaccini, nuovi medici, aumento degli stipendi, le novità in manovra - Le risorse per il fondo sanitario aumentano e si prevedono più assunzioni, ma la spesa sul Pil resta sempre i ... corriere.it

Vaccini antinfluenzali in farmacia in Valle D’Aosta. Barmasse: “Accordo importante” - La Giunta ha approvato lo schema di accordo che consente alle farmacie di somministrare i vaccini antinfluenzali ai soggetti eleggibili senza alcun onere a carico del cittadino e ai soggetti non ... quotidianosanita.it

Vaccini, in tre anni nel Padovano somministrate oltre 1,8 milioni di dosi: «Sta migliorando la copertura nei bambini e negli anziani» VIDEO - Oltre 1,8 milioni di vaccini somministrati in tre anni nel territorio dell'Ulss 6 Euganea, grazie a un lavoro corale che ha visto coinvolti il Dipartimento di Prevenzione, i medici di ... ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.