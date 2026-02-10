Infinix prepara il lancio del nuovo Note 60 Pro, uno smartphone che punta a distinguersi nella fascia media. Il dispositivo avrà un design originale e caratteristiche tecniche interessanti, come il chip Snapdragon e uno schermo posteriore a matrice. Le prime immagini mostrano un telefono che promette di attirare l’attenzione per la sua estetica e funzionalità. La presentazione ufficiale è prevista a breve, e gli appassionati sono già curiosi di scoprire se riuscirà a fare il salto di qualità nel mercato.

Infinix sta guidando una svolta nella fascia media con il prossimo Note 60 Pro, proponendo un design distintivo e una dinamicità interna significativa. l’azienda introduce una transizione strategica verso componenti più moderni, mantenendo attenzione al rapporto tra prestazioni, autonomia e valore. l’armonia tra stile e funzionalità promette di posizionare il modello tra le proposte più competitive del segmento. infinix note 60 pro: display matrix e stile audace. l’elemento distintivo è la parte posteriore caratterizzata da una grande area per la fotocamera che richiama modelli di punta, ma con un’aggiunta originale: un Matrix Display attivo integrato nel modulo foto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Infinix note 60 pro con snapdragon e schermo posteriore a matrice

Approfondimenti su Infinix Note 60 Pro

Infinix shifts to Snapdragon with the Note 60 Pro & its Matrix rear displayThe post Infinix Shifts to Snapdragon with the Note 60 Pro & Its Matrix Rear Display appeared first on Android Headlines. msn.com

Infinix Note 60 Pro launch teased with 1.5K Rear Matrix display, Night Master camera and self healing technoloInfinix has teased the upcoming Note 60 Pro, revealing it as a premium-designed smartphone with a 1.5K 144 Hz display, powered by a Snapdragon 7s Gen 4 chip, and backed by a 6,500 mAh battery with 90 ... indiatvnews.com

