Infinix note 60 chipset e ram confermati da geekbench

La serie Infinix Note 60 inizia a fare parlare di sé. Geekbench ha confermato il chipset e la RAM del modello base, dando qualche dettaglio sulle sue caratteristiche tecniche. Per ora, si sa che il telefono punta su prestazioni solide e un design che potrebbe attrarre gli utenti in cerca di un dispositivo equilibrato. Restano da scoprire altri dettagli, ma l’attesa cresce.

panoramica sintetica sulle prime informazioni disponibili riguardo la serie Infinix Note 60, con attenzione al modello base, alle caratteristiche hardware e alle anticipazioni sul design della linea. le valutazioni si basano sui dati di benchmark e sui teaser ufficiali, offrendo una visione chiara delle potenzialità proposte dalla fascia media del mercato. infinix note 60: la lista geekbench rivela specifiche chiave. un dispositivo identificato col numero di modello X6879 è stato rilevato nel database Geekbench 6.5. tale codice risulta associato alla variante base della serie Note 60, destinata al brand Infinix Note 60.

