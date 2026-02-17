Infermiere azzannato da due cani corsi durante una visita a casa del paziente | Potevo morire

Durante una visita a domicilio, un infermiere è stato azzannato da due cani che sono corsi verso di lui, mettendo a rischio la sua vita. L’episodio si è verificato nel quartiere periferico, dove i cani erano lasciati in libertà senza guinzaglio. L’infermiere ha raccontato di aver rischiato di perdere la vita, mentre cercava di calmare gli animali aggressivi.

Infermiere azzannato da cani corsi durante una visita domiciliare: una lotta per la vita e un grido d’allarme sulla sicurezza. Un infermiere di Montegrotto Terme, Stefano Lazzaro, è stato gravemente ferito venerdì scorso a Teolo, in provincia di Padova, durante una visita domiciliare. L’aggressione da parte di due cani corsi ha causato profonde lacerazioni e ha messo a rischio la sua vita, sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza degli operatori sanitari durante l’assistenza a domicilio. Lazzaro, con quarant’anni di esperienza nel servizio sanitario, è stato assalito mentre si preparava a entrare nell’abitazione del paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella giornata del 29 dicembre 2025, al pronto soccorso di Ascoli Piceno si è verificata un’episodio di violenza, con una paziente che ha aggredito due infermieri e un operatore socio-sanitario.

Un dentista di Velletri è stato condannato a due anni e un mese di reclusione dal Gup di Velletri, in relazione a un episodio di presunta violenza sessuale su una paziente durante una visita.

