Infermiere azzannato da due cani corsi durante una visita a casa del paziente | Potevo morire

Infermiere azzannato da cani corsi durante una visita domiciliare: una lotta per la vita e un grido d’allarme sulla sicurezza. Un infermiere di Montegrotto Terme, Stefano Lazzaro, è stato gravemente ferito venerdì scorso a Teolo, in provincia di Padova, durante una visita domiciliare. L’aggressione da parte di due cani corsi ha causato profonde lacerazioni e ha messo a rischio la sua vita, sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza degli operatori sanitari durante l’assistenza a domicilio. Lazzaro, con quarant’anni di esperienza nel servizio sanitario, è stato assalito mentre si preparava a entrare nell’abitazione del paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nella giornata del 29 dicembre 2025, al pronto soccorso di Ascoli Piceno si è verificata un’episodio di violenza, con una paziente che ha aggredito due infermieri e un operatore socio-sanitario.
Roma, condannato dentista per violenza sessuale su una paziente durante una visita
Un dentista di Velletri è stato condannato a due anni e un mese di reclusione dal Gup di Velletri, in relazione a un episodio di presunta violenza sessuale su una paziente durante una visita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
