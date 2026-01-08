Roma condannato dentista per violenza sessuale su una paziente durante una visita

Un dentista di Velletri è stato condannato a due anni e un mese di reclusione dal Gup di Velletri, in relazione a un episodio di presunta violenza sessuale su una paziente durante una visita. La sentenza fa parte delle procedure giudiziarie avviate a seguito delle accuse. Restano da chiarire i dettagli e gli sviluppi del caso, che ha suscitato attenzione nell’ambito locale e non solo.

Il Gup di Velletri (Roma) ha inflitto una condanna a due anni e un mese di reclusione a un dentista accusato di violenza sessuale ai danni di una sua paziente. Secondo quanto emerso nel procedimento, l'uomo avrebbe baciato la donna sulla bocca durante una visita odontoiatrica, per poi minacciarla tramite messaggi nei giorni successivi. L'episodio avvenuto nello studio dentistico. I fatti risalgono al 9 novembre 2023. La vittima, una donna di 40 anni, si era presentata per una normale visita. Dopo averla fatta sedere sulla poltrona per prendere l'impronta dentale, il professionista avrebbe approfittato della sua posizione di vulnerabilità per baciarla all'improvviso, cogliendola di sorpresa.

