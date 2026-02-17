Indoor rowing Stefania Zanetti e Sabrina Bernini conquistano il titolo italiano

Stefania Zanetti e Sabrina Bernini hanno vinto il titolo italiano di Indoor Rowing perché hanno battuto tutte le rivali alla gara svoltasi a Roma, dimostrando grande determinazione e tecnica. Le due atlete dei Vigili del Fuoco Tomei di Livorno, entrambe volontarie in Sportlandia, hanno sferrato un colpo decisivo negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria che cercavano da mesi. La competizione si è svolta in un palazzetto affollato, dove hanno affrontato oltre 50 avversarie provenienti da tutta Italia.

