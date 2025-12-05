Kickboxing domenica a Sant’Agata Li Battiati si assegna il titolo italiano Titolo Italiano Wako Pro
Il 7 dicembre 2025 sarà una giornata storica per il kickboxing in Sicilia: un unico grande evento articolato in tre momenti, una maratona sportiva che porterà sul tatami e sul ring centinaia di atleti dai più piccoli ai professionisti, in una cornice federale solida e prestigiosa come quella del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
