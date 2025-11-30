Fiamme Gialle e Rizzoli | consegnati oltre 5000 euro del ricavato dell’evento ‘Indoor Rowing’ in memoria di Mondelli

Bologna – All’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, le Fiamme Gialle e il personale dell’ospedale si sono riuniti in ricordo del campione di canottaggio Filippo Mondelli, prematuramente scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma, tumore delle ossa raro e aggressivo. Nell’occasione, divenuta consuetudine annuale di incontro, è stata consegnata simbolicamente la somma di 5.230 euro, l’intero ricavato del “Challenge Filippo Mondelli”, manifestazione promozionale online di Indoor Rowing organizzata dalle Fiamme Gialle insieme all’Associazione IO SONO FILIPPO APS con l’intento di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it