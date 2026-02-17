Indian cricket grandees Gavaskar and Kapil join humanitarian appeal for jailed Imran Khan in Pakistan

Sunil Gavaskar e Kapil Dev, due icone del cricket indiano, si sono uniti a un appello umanitario per liberare Imran Khan, attualmente in carcere in Pakistan. Entrambi hanno firmato una petizione rivolta alle autorità pakistane, chiedendo la scarcerazione dell’ex primo ministro. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle condizioni di detenzione di Khan, che ha trascorso più di un mese in prigione senza processo.

Cricketer-turned-politician Khan, 73, has been in jail since August 2023, convicted in a string of cases that he says were politically driven following his ouster in a 2022 parliamentary vote. Khan’s lawyer told Pakistan’s Supreme Court last week that the ex-cricketer had lost a significant amount of vision in his right eye while in custody. A medical board said on Monday the swelling had reduced after treatment and his vision had improved. Despite India’s fraught relations with Pakistan, including military conflict last year, former India captains Gavaskar and Kapil signed a petition expressing “deep concern” about Khan’s treatment and prison conditions. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Indian cricket grandees Gavaskar and Kapil join humanitarian appeal for jailed Imran Khan in Pakistan Pakistan’s jailed Imran Khan loses 85% vision in right eye, lawyer says Imran Khan, ex primo ministro pachistano e attualmente in carcere, ha perso l’85% della vista nell’occhio destro, secondo quanto riferito dal suo avvocato alla Corte Suprema. Imran Khan’s sons fear for his health, seek visas to visit him in Pakistan I figli di Imran Khan sono preoccupati per le sue condizioni di salute peggiorate in carcere e stanno chiedendo visti per poterlo visitare in Pakistan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Indian cricket grandees Gavaskar and Kapil join humanitarian appeal for jailed Imran Khan in PakistanBy Amlan Chakraborty NEW DELHI, Feb 17 (Reuters) - Indian cricket greats Sunil Gavaskar and Kapil Dev joined a dozen other former international captains on Tuesday in demanding better prison treatment ... msn.com Sunil Gavaskar Gives Blunt Take On India-Pakistan T20 World Cup Clash: Real BattleLegendary Indian cricket team skipper Sunil Gavaskar minced no words when it came to the upcoming India-Pakistan clash in the T20 World Cup 2026. Gavaskar said that India and Pakistan were placed in ... sports.ndtv.com