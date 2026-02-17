Inciviltà ed errato conferimento dei rifiuti 2.800 euro per alcune pulizie straordinarie

Il Comune di Agrigento ha speso 2.800 euro per ripulire aree sporche di rifiuti abbandonati, una decisione presa dopo che cittadini incivili hanno lasciato immondizia in strada. La somma serve a finanziare interventi di pulizia straordinaria, che si sono resi necessari dopo che sacchetti e rifiuti vari sono stati gettati fuori dai contenitori. La situazione si ripete spesso nelle zone più degradate della città, dove i rifiuti vengono lasciati senza rispetto per l’ambiente. I lavori di rimozione sono stati programmati per tentare di ripristinare la pulizia nelle aree più colpite.

Ed io pago. Il Comune di Agrigento ha formalizzato due impegni di spesa per altrettanti interventi di rimozione straordinaria di rifiuti, di fatto si cerca di rimediare a inciviltà ed errato conferimento. L'intervento più oneroso riguarda il cuore della città e la zona a ridosso del viadotto Morandi. Per la rimozione dei rifiuti abbandonati in via Mazzini e in via degli Svevi, il Municipio ha impegnato una somma complessiva di 1.800 euro. Le operazioni sono state affidate al raggruppamento di imprese composto da Iseda, Sea e Seap, già titolari del servizio di igiene urbana. Un secondo provvedimento riguarda invece un altro "trittico" di strade finite nel mirino del degrado: via Alessio Di Giovanni, via Ragazzi del '99 e via Alletto.