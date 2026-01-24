Villa Bellini pulizie straordinarie dei volontari universitari dopo il ciclone

Questa mattina, volontari delle associazioni La Prima, We Love Unict e Catania Futura hanno organizzato una pulizia straordinaria di Villa Bellini, gravemente danneggiata dall’uragano Harry. L’intervento mira a ristabilire il decoro di uno dei principali spazi verdi della città, coinvolgendo cittadini e studenti in un gesto di cura e solidarietà. L’iniziativa evidenzia l’importanza della collaborazione comunitaria nella tutela del patrimonio urbano.

"Questa iniziativa nasce dall'amore per la nostra città e dal senso di responsabilità verso uno dei suoi luoghi simbolo", ha detto Paolo Fasanaro, presidente dell'associazione La Prima Questa mattina le associazioni La Prima, We Love Unict e Catania Futura hanno promosso un'iniziativa di volontariato per la pulizia della Villa Bellini, duramente colpita dall'uragano Harry che nei giorni scorsi ha lasciato il principale polmone verde della città in condizioni di forte degrado. I volontari sono intervenuti a partire dall'ingresso di via Domenico Cimarosa e, grazie alle attrezzature messe a disposizione dalla Gema, hanno ripulito una parte significativa della villa.

