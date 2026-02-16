Nuovi controlli sul conferimento dei rifiuti scovati e multati trentanove cittadini

A Catania, trentanove cittadini sono stati multati dopo essere stati sorpresi a lasciare i rifiuti in modo non autorizzato. Le forze dell’ordine hanno scoperto che queste persone scaricavano i rifiuti davanti alle loro case, ignorando le regole comunali. Questa operazione si inserisce in una serie di controlli più rigorosi avviati per fermare l’abbandono selvaggio nel quartiere.

l rinvenimento di uno scontrino, di una bolletta o altri indizi analoghi, hanno permesso agli ispettori di identificare gli autori delle violazioni Prosegue l'attività di controllo e contrasto all'abbandono irregolare dei rifiuti nei quartieri catanesi. Anche nella giornata di domenica la polizia locale ha svolto una specifica operazione di verifica dei sacchi conferiti in modo non conforme, operando in abiti civili frugando sul materiale esposto in modo irregolare. Su disposizione del comandante Peruga e del vice comandante Blasco, il commissario della sezione ambientale della polizia municipale Lizzio, affiancato da dieci agenti e dal personale della società Gema Spa incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha passato al setaccio numerose aree della città.

A Bientina, due persone sono state identify e multate per aver abbandonato rifiuti in località Isola e lungo via Bientinese.

Dal 1° gennaio 2026, a Chieti entra in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, stilato da Formula Ambiente.

