Nuovi controlli sul conferimento dei rifiuti scovati e multati trentanove cittadini
A Catania, trentanove cittadini sono stati multati dopo essere stati sorpresi a lasciare i rifiuti in modo non autorizzato. Le forze dell’ordine hanno scoperto che queste persone scaricavano i rifiuti davanti alle loro case, ignorando le regole comunali. Questa operazione si inserisce in una serie di controlli più rigorosi avviati per fermare l’abbandono selvaggio nel quartiere.
Prosegue l'attività di controllo e contrasto all'abbandono irregolare dei rifiuti nei quartieri catanesi. Anche nella giornata di domenica la polizia locale ha svolto una specifica operazione di verifica dei sacchi conferiti in modo non conforme, operando in abiti civili frugando sul materiale esposto in modo irregolare. Su disposizione del comandante Peruga e del vice comandante Blasco, il commissario della sezione ambientale della polizia municipale Lizzio, affiancato da dieci agenti e dal personale della società Gema Spa incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha passato al setaccio numerose aree della città.
Rifiuti, lotta all’abbandono. In due scovati e multati. “Attenti agli svuotacantine”
A Bientina, due persone sono state identify e multate per aver abbandonato rifiuti in località Isola e lungo via Bientinese.
Nuovi calendari 2026 per la raccolta differenziata a Chieti: giorni e zone per il conferimento dei rifiuti
Dal 1° gennaio 2026, a Chieti entra in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, stilato da Formula Ambiente.
Rovistavano nei sacchi dei rifiuti a Nocera Inferiore: scattano sequestri e Daspo urbano. Nuovi controlli della polizia municipale a Nocera Inferiore contro il fenomeno delle persone che frugano tra i rifiuti lasciati in strada nei giorni di conferimento dell'indifferenziato.
Scacco agli incivili dei rifiuti: sanzionati quattro negozi in città. Nel mirino anche due privati: i controlli proseguiranno
