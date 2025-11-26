Incidente sulla Cassia a Nepi grave donna finita fuori strada con l' auto

Incidente su strada Cassia, nel territorio di Nepi. Una donna ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e restando intrappolata nell'abitacolo. È successo, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 9 di mercoledì 26 novembre.Sul posto è intervenuto il personale sanitario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

