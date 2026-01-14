frana e strada chiusa i percorsi alternativi per i mezzi di trasporto

A causa di una frana, la Strada Regionale 88 nel comune di Contrada è stata chiusa al traffico a partire dal km 29+800. La Provincia di Avellino ha disposto l’interruzione totale della circolazione, rendendo necessari percorsi alternativi per i mezzi di trasporto. Di seguito, vengono illustrati i percorsi alternativi disponibili per garantire la mobilità nella zona.

A seguito de lla chiusura della Strada Regionale 88 nel territorio comunale di Contrada, causata dal cedimento della sede stradale all'altezza del km 29+800, la Provincia di Avellino ha disposto l'interruzione totale della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento, formalizzato con l'Ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2026, ha reso necessaria una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. La società SITA Sud, che gestisce l'autolinea Avellino–Forino–Solofra–Mercato S.S.–Salerno, ha comunicato una rimodulazione straordinaria dei percorsi e degli orari delle corse, al fine di garantire la continuità del servizio, seppur con alcune variazioni.

Frana sulla Strada provinciale 88, il presidente Buonopane: almeno un mese per completare gli interventi - Resterà chiusa e interdetta alla circolazione per un mese la strada provinciale 88 che sabato scorso, nel pomeriggio, è stata interessata da un movimento franoso nel territorio del comune di Contrada