Incidente sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno

Da lanazione.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:30 di ieri, un incidente ha bloccato la carreggiata sulla A1 tra Arezzo e Valdarno, causando traffico intenso e disagi ai veicoli in transito. La collisione, avvenuta al km 338 in direzione Firenze, ha coinvolto almeno due auto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Un’auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando lievi ferite a una persona che è stata trasportata in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Alle ore 20:30 circa di ieri, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in diminuzione verso Firenze. Alle ore 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno si registravano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico è attualmente bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

