Incidente sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno
Alle ore 20:30 di ieri, un incidente ha bloccato la carreggiata sulla A1 tra Arezzo e Valdarno, causando traffico intenso e disagi ai veicoli in transito. La collisione, avvenuta al km 338 in direzione Firenze, ha coinvolto almeno due auto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Un’auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando lievi ferite a una persona che è stata trasportata in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.
Arezzo, 17 febbraio 2026 – Alle ore 20:30 circa di ieri, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in diminuzione verso Firenze. Alle ore 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno si registravano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico è attualmente bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maxi incidente in A1 tra Arezzo e Valdarno: sette feriti, due in gravi condizioni
Un incidente grave sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, ha causato sette feriti, di cui due in condizioni critiche.
Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti, traffico bloccato
Un grave incidente si è verificato questa sera sull’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, causando il ferimento di sette persone e il blocco totale del traffico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Autostrada A1 chiusa tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord: traffico e chilometri di coda; Incidente in A1, coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. Chilometri di coda; Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave); Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensi.
Incidente A1 adesso: 7 km di coda a Firenze verso RomaIncidente A1 adesso? Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - Napoli grazie ai servizi online. sicurauto.it
Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensiUn camion ha invaso la corsia opposta tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello. L'autista del mezzo pesante estratto dal camion dai vigili del fuoco, è rimasto sempre cosciente. Fortunatamente ... tg24.sky.it
Da Trieste e Milano fino a Napoli, Bari e Palermo la protesta di piazza contro il ddl sulla violenza sessuale “stravolto da Giulia Bongiorno”. Mobilitazione in tutta Italia contro il disegno di legge snaturato dalla leghista presidente della commissione Giustizia, facebook
Milano-Roma-Napoli: locazioni a confronto Dopo il dinamismo, lieve rallentamento, in particolare a Milano. L’analisi dell’Ufficio Studi #GruppoTecnocasa shorturl.at/VnwIQ x.com