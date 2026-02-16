Maxi incidente in A1 tra Arezzo e Valdarno | sette feriti due in gravi condizioni
Un incidente grave sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, ha causato sette feriti, di cui due in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto quando due camion e tre vetture si sono scontrati, provocando un grande caos sulla carreggiata. Il traffico in direzione di Firenze è rimasto fermo per ore, creando code di circa 10 chilometri.
Traffico bloccato per ore in direzione Firenze con circa 10 chilometri di coda. Coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e numerosi mezzi di soccorso. Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Lo scontro, avvenuto al chilometro 338, ha coinvolto due mezzi pesanti e tre autovetture, causando il blocco del traffico e lunghe code che hanno raggiunto i 10 chilometri. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 17:47. 🔗 Leggi su Lortica.it
Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti, traffico bloccato
Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino: sette feriti, due sono gravi. Coda di 8 chilometri
Un incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incidente in A1, cinque veicoli coinvolti: traffico bloccato verso Firenze, 10 km di codaSulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno verso Firenze il traffico è bloccato con 10 km di coda (ore 19.45) a causa di un incidente all'altezza del km 338, che ha coinvolto due camion e tre auto. 055firenze.it
