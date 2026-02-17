Incidente stradale sulla SS72 | feriti in uno scontro

Una Mercedes sammarinese e una Skoda italiana si sono scontrate ieri mattina intorno alle 11 sulla SS72, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Barattona e via Del Gatto, quando le due auto si sono urtate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato via i feriti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i lavori di riparazione e i rilievi.

Incidente stradale sulla SS72: scontro ad alta velocità tra Mercedes sammarinese e Skoda italiana. Un incidente stradale ad alta dinamica si è verificato nella mattinata di ieri attorno alle 11 lungo la Superstrada Rimini–San Marino (SS72), all’altezza dell’incrocio con via Barattona e via Del Gatto. Una zona già nota per criticità e sinistri, mentre i tempi per l’avvio definitivo della riqualificazione dell’arteria continuano ad allungarsi. La dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, entrambe le vetture — una Skoda Octavia con targa italiana, guidata da un uomo di mezza età, e una Mercedes A200 immatricolata a San Marino, condotta da una donna sulla trentina con a bordo la figlia neonata — procedevano in direzione San Marino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Incidente stradale sulla SS72: feriti in uno scontro Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, 2 morti e 3 feriti in uno scontro frontale Incidente stradale sulla Mingardina, scontro fra due auto: si indaga sulla dinamica Un incidente si è verificato ieri sera sulla strada Mingardina, nel tratto di San Severino di Centola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scontro tra due auto sulla SS72, coinvolta anche una neonata; Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY; Bimba di un mese salva per miracolo nel violento schianto sulla Consolare; Violento schianto nella Consolare: nell'auto bambina di un mese e mezzo [FOTOGALLERY]. Scontro tra due auto sulla SS72, a bordo di un mezzo anche una neonataGrave incidente stradale lunedì mattina 16 febbraio intorno alle 11: due auto si sono scontrate sulla SS 72 a Rimini. In una delle due si trovava una bambina di un anno e mezzo. Secondo una prima ... altarimini.it Bimba di un mese salva per miracolo nel violento schianto sulla ConsolareAlla guida della Skoda si trovava un uomo. Sulla Mercedes, immatricolata a San Marino, viaggiava una mamma con la figlia di appena un mese, sistemata ... chiamamicitta.it Incidente stradale in A1 coinvolti due camion e tre auto facebook Sentito cordoglio e vicinanza ai familiari e agli affetti del Maggiore dell'Aeronautica Militare Salvatore Carpitano, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi della base aerea di Luke (Stati Uniti), dove prestava servizio in qua x.com