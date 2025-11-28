Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca 2 morti e 3 feriti in uno scontro frontale

Ancora un incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Due i morti e tre i feriti nello scontro frontale tra due auto. L'impatto è avvenuto in un curvone nei pressi di Altofonte. Il tratto della strada statale, all'altezza del km 8,400, è stato chiuso in entrambe le direzioni e sono state previste. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

