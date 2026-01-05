Incidente stradale sulla Mingardina scontro fra due auto | si indaga sulla dinamica

Un incidente si è verificato ieri sera sulla strada Mingardina, nel tratto di San Severino di Centola. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che sta attualmente sotto indagine da parte delle autorità per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati segnalati feriti gravi, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto per identificare le cause dell’incidente.

Due automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la strada Mingardina, nel tratto ricadente in località San Severino di Centola. Non risultano conseguenze gravi per le persone a bordo dei veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della.

