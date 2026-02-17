incidente spaventoso in mattinata traffico paralizzato soccorritori accorsi sul posto

Il martedì mattina si apre con pesanti disagi per chi viaggia lungo la dorsale autostradale del Paese. Una mattinata difficile, quella di questo 17 febbraio, che vede la circolazione della A1 pesantemente compromessa in direzione sud. Un violento scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 98 nei pressi di Fidenza, ha innescato una paralisi del traffico che ha rapidamente raggiunto dimensioni critiche. L’incidente, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, ha trasformato la carreggiata in un lungo serpentone di veicoli fermi, con una coda di 8 km che continua a pesare sulla viabilità emiliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente sulla statale Ss121 in Sicilia ha causato rallentamenti significativi, coinvolgendo soccorsi e carabinieri.

Un grave incidente stradale ha sconvolto l’alba di Olbia, coinvolgendo un violento scontro frontale lungo viale Aldo Moro.

Scontro tra due camnion e tre auto sull'A1 nell'Aretino, il secondo incidente in un giorno: diversi feriti e lunghe codeL'incidente nel tardo pomeriggio. Ma anche in mattinata ce n'era stato un altro tra Firenze Sud e Incisa. Caos traffico. E, sempre in Toscana, ambulanza tampona un tir sull'Autopalio ... corrierefiorentino.corriere.it

Traffico in tilt in autostrada: code e rallentamenti per violento incidenteIncidente al km 583 sull’A1 tra Colleferro e Roma sud: code di sette chilometri e deviazioni per gli automobilisti. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

“Spaventoso, inspiegabile” Pauroso incidente durante una delle regate della SailGP al largo di Auckland in Nuova Zelanda. Improvvisamente l’imbarcazione neozelandese ha virato di 90 gradi schiantandosi su quella francese spezzandola in due. Due uomin facebook