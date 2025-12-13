Incidente micidiale in mattinata | Il boato spaventoso Tutto bloccato soccorsi sul posto

Un grave incidente stradale ha sconvolto l’alba di Olbia, coinvolgendo un violento scontro frontale lungo viale Aldo Moro. Il boato spaventoso e la gravità dell’incidente hanno causato blocchi e interventi dei soccorsi sul posto, lasciando la comunità sotto shock. Gli sviluppi sulle cause e le conseguenze sono ancora in corso.

Un grave incidente stradale ha scosso l’alba di  Olbia, dove nella mattinata di venerdì 13 dicembre si è verificato un violento scontro frontale lungo  viale Aldo Moro. L’impatto è avvenuto intorno alle  6:00, in un orario in cui la circolazione iniziava a intensificarsi, causando il ferimento di  due persone  e importanti disagi alla viabilità. La dinamica dello schianto è apparsa subito seria. Le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente con una forza tale da rendere necessario l’intervento immediato dei  Vigili del Fuoco di Olbia  e del personale sanitario del  118. All’arrivo dei soccorritori, uno dei primi obiettivi è stato quello di raggiungere gli occupanti rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli, deformati dall’urto. Thesocialpost.it

