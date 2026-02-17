Incidente multiplo in autostrada coinvolti camion e auto | A13 bloccata - IN AGGIORNAMENTO
Un incidente multiplo ha coinvolto camion e auto sull’A13, causando il blocco totale della carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di martedì 17, vicino all’uscita di Bologna, quando diverse vetture e mezzi pesanti si sono scontrati in una manovra improvvisa. Per ora si conosce che almeno cinque veicoli sono rimasti coinvolti e ci sono feriti. La polizia sta lavorando per chiarire le cause e gestire il traffico, che si è subito accumulato in entrambe le direzioni.
Grave incidente in autostrada. E’ quello che è accaduto nel corso del primo pomeriggio di martedì 17 (intorno alle 14.30), lungo la A13, all’altezza del km 29 (vicino al ponte sul fiume Reno), tra Ferrara Sud e Altedo, al confine tra le province di Ferrara e Bologna. Secondo quanto si apprende, a rimanere coinvolti sono stati tre camion e un'auto, in un tamponamento multiplo. Un uomo è rimasto ferito al torace e alle gambe ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto anche con l'ausilio dell'elisoccorso. Subito si sono formati 6 chilometri di coda in direzione del capolinea felsineo (e di 3 chilometri in direzione opposta per la presenza di curiosi).🔗 Leggi su Ferraratoday.it
