Incidente multiplo in autostrada coinvolti camion e auto | A13 bloccata - IN AGGIORNAMENTO

Un incidente multiplo ha coinvolto camion e auto sull’A13, causando il blocco totale della carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di martedì 17, vicino all’uscita di Bologna, quando diverse vetture e mezzi pesanti si sono scontrati in una manovra improvvisa. Per ora si conosce che almeno cinque veicoli sono rimasti coinvolti e ci sono feriti. La polizia sta lavorando per chiarire le cause e gestire il traffico, che si è subito accumulato in entrambe le direzioni.

Grave incidente in autostrada. E’ quello che è accaduto nel corso del primo pomeriggio di martedì 17 (intorno alle 14.30), lungo la A13, all’altezza del km 29 (vicino al ponte sul fiume Reno), tra Ferrara Sud e Altedo, al confine tra le province di Ferrara e Bologna. Secondo quanto si apprende, a rimanere coinvolti sono stati tre camion e un'auto, in un tamponamento multiplo. Un uomo è rimasto ferito al torace e alle gambe ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto anche con l'ausilio dell'elisoccorso. Subito si sono formati 6 chilometri di coda in direzione del capolinea felsineo (e di 3 chilometri in direzione opposta per la presenza di curiosi).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Incidente in autostrada, coinvolti un'auto e un furgone: traffico bloccato - IN AGGIORNAMENTOQuesta mattina alle 9, un incidente in autostrada tra un'auto e un furgone ha causato blocchi al traffico nello svincolo di Ferrara Sud.

Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometriUn incidente in autostrada ha causato lunghe code di oltre nove chilometri, coinvolgendo un'auto e un camion.

