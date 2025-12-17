Incidente in autostrada | si scontrano auto e camion code fino a nove chilometri

Un incidente in autostrada ha causato lunghe code di oltre nove chilometri, coinvolgendo un'auto e un camion. La viabilità è fortemente rallentata, creando disagi agli utenti in transito. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

© Romatoday.it - Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri Code chilometriche in autostrada in conseguenza di un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un'auto. Come informano da Autostrade, sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma nord verso Roma si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto.

