Incidente in autostrada | si scontrano auto e camion code fino a nove chilometri

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente in autostrada ha causato lunghe code di oltre nove chilometri, coinvolgendo un'auto e un camion. La viabilità è fortemente rallentata, creando disagi agli utenti in transito. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Code chilometriche in autostrada in conseguenza di un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un'auto. Come informano da Autostrade, sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma nord verso Roma si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

