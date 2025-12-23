Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli Esplode un tir che trasportava Gpl

Un incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, avvenuto poco dopo le 17, ha coinvolto un tir che trasportava Gpl, causando l'esplosione. Il tratto in direzione Napoli è stato temporaneamente chiuso, con una coda di circa 3 km. La polizia e i servizi di emergenza sono sul posto per gestire la situazione. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di valutare percorsi alternativi.

A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl Leggi anche: Incidente in A1, due macchine coinvolte: 8 km di coda e tratto chiuso da Orte e verso Roma Nord Leggi anche: Autostrada A1: incidente tra Valdichiana e Monte San Savino. Coinvolti due tir, tratto chiuso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A1. Foto. Ultim'ora Incidente stradale. Coda di due chilometri tra Caianello e Capua; Autoarticolato in fiamme su A1 nel Casertano: traffico bloccato tra Capua e Caianello; Maria Emanuela Bruni (Maxxi): «Dalle collezioni alle mostre di 3 mesi, così diamo ai visitatori stimoli nuovi»; Incidente sull'A1: autoarticolato in fiamme tra Capua e Caianello, traffico in tilt |. Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CAPUA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE - NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E CAPUA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTERoma, 23 Dicembre 2025 - trasporti-italia.com

Incidente mortale. L'ira del Comitato S.o.S. 372 Benevento - Caianello #Benevento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.