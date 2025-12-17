Inchiesta sull’urbanistica i documenti nascosti | Su aree storiche spuntano palazzi Così venivano aggirate le tutele

Un’indagine sull’urbanistica a Milano rivela documenti nascosti che mostrano come, su aree storiche, siano stati approvati palazzi per aggirare le tutele. Gli investigatori hanno analizzato archivi segreti, svelando pratiche sospette legate a varianti di piani urbanistici, tra cui quella di via Anfiteatro 7, ora sotto sequestro.

Milano – Per ricostruire la matassa ingarbugliata di piani e varianti con al centro aree come quella in via Anfiteatro 7, ora occupata dal cantiere posto sotto sequestro dalla Gdf giovedì scorso, gli investigatori hanno scavato negli archivi, trovando quei documenti che non erano stati pubblicati sul sito del Comune. Mappali, allegati e piante risalenti al passato, in cui quella zona inserita tra i “complessi edilizi con valore storico-testimoniale” veniva indicata come “ambiti di recupero con mantenimento dei tipi esistenti” con interventi ammessi “solo fino al risanamento conservativo”. L’obiettivo, messo nero su bianco, della “conservazione e valorizzazione dei caratteri storico-artistico-architettonico-monumentali” in un’area che sorge nel centro storico di Milano, a pochi passi da corso Garibaldi. Ilgiorno.it

