inchiesta sulla biblioteca europea zucchi e boeri a processo

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati a giudizio a causa di un procedimento legato a presunte irregolarità nei loro progetti. La decisione nasce dai controlli sulla gestione della Biblioteca europea, un'iniziativa che avrebbe coinvolto alcuni lavori contestati. Entrambi gli architetti sono noti per aver firmato progetti di grande rilievo, tra cui il Bosco Verticale di Milano e strutture in diverse nazioni. La vicenda si concentra sulle procedure adottate durante la realizzazione di queste opere e sulla loro conformità alle norme vigenti.

Dovranno andare a processo i due archistar Stefano Boeri, padre del pluripremiato Bosco Verticale e Cino Zucchi, docente del Politecnico, che ha firmato progetti in tutto il mondo. Il dibattimento servirà a chiarire le accuse mosse dalla procura di " turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto di interessi " nel concorso internazionale per la progettazione da 8,6 milioni di euro della Beic, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura che sorgerà al quartiere Porta Vittoria, centro di Milano. Con loro mandati a processo dal gup Fabrizio Filice, anche gli architetti Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi, Pier Paolo Tamburelli e Andrea Caputo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

