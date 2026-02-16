Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo le accuse sul conflitto di interessi per gli architetti sul concorso per la nuova Biblioteca europea di Milano

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati in tribunale dopo che sono emerse accuse di conflitto di interessi legate al concorso per la nuova Biblioteca europea di Milano. I due architetti, entrambi docenti al Politecnico di Milano, sono coinvolti in una vicenda che riguarda le procedure di assegnazione del progetto, con sospetti di favoritismi e schemi poco trasparenti. In campo ci sono anche dubbi sulla trasparenza delle decisioni prese durante la gara internazionale.

Dovranno affrontare il processo Stefano Boeri e Cino Zucchi, archistar e docenti del Politecnico di Milano, per il caso del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Milano. Il gup Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi, insieme ad altri quattro professionisti, con le accuse di turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto di interessi. La prima udienza è stata fissata per il 17 aprile. Le accuse di conflitto di interessi non dichiarato e accordi per pilotare la gara. Secondo la ricostruzione dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini, Boeri e Zucchi, rispettivamente presidente e membro della commissione aggiudicatrice, non avrebbero reso noto il loro legame con alcuni componenti della cordata proclamata vincitrice nel luglio 2022.🔗 Leggi su Open.online

