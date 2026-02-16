Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo le accuse sul conflitto di interessi per gli architetti sul concorso per la nuova Biblioteca europea di Milano
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati in tribunale dopo che sono emerse accuse di conflitto di interessi legate al concorso per la nuova Biblioteca europea di Milano. I due architetti, entrambi docenti al Politecnico di Milano, sono coinvolti in una vicenda che riguarda le procedure di assegnazione del progetto, con sospetti di favoritismi e schemi poco trasparenti. In campo ci sono anche dubbi sulla trasparenza delle decisioni prese durante la gara internazionale.
Dovranno affrontare il processo Stefano Boeri e Cino Zucchi, archistar e docenti del Politecnico di Milano, per il caso del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Milano. Il gup Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi, insieme ad altri quattro professionisti, con le accuse di turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto di interessi. La prima udienza è stata fissata per il 17 aprile. Le accuse di conflitto di interessi non dichiarato e accordi per pilotare la gara. Secondo la ricostruzione dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini, Boeri e Zucchi, rispettivamente presidente e membro della commissione aggiudicatrice, non avrebbero reso noto il loro legame con alcuni componenti della cordata proclamata vincitrice nel luglio 2022.🔗 Leggi su Open.online
Caso Beic, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo
Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.
Caso Beic, a processo le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi
Il giudice ha deciso di processare gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel caso Beic, perché sono sospettati di aver manipolato un'asta pubblica.
Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio: le archistar a processo per il caso BeicMilano, rinviati a giudizio insieme ad altri quattro professionisti per turbativa d'asta. Ai due architetti contestate anche le false dichiarazioni sul conflitto d'interessi, per il loro ruolo nella c ... ilgiorno.it
Milano: a processo archistar Boeri e Zucchi sul caso gara BeicPrima udienza 17 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Il gup Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per gli architetti ... ilsole24ore.com
