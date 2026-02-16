Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati rinviati a giudizio dopo che sono emerse irregolarità nel concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. La causa riguarda sospetti di turbativa d’asta e dichiarazioni false sui loro legami con alcuni studi di progettazione coinvolti nel progetto. In tribunale, si discute anche di presunti favoritismi e conflitti di interesse che avrebbero influenzato la gara pubblica.

Gli architetti e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto d’interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Stando alle indagini dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini – che avevano stralciato, in vista dell’archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico – Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, inchiesta sulla Biblioteca europea: a processo le archistar Boeri e Zucchi

