Parco del Cilento | via ai concorsi per tre nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato le procedure per tre assunzioni a tempo indeterminato. Questa iniziativa offre opportunità di lavoro qualificato nel settore della tutela e gestione del patrimonio naturale. Le selezioni sono aperte a candidati interessati a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Maggiori dettagli sui requisiti e le modalità di candidatura saranno disponibili nelle successive comunicazioni ufficiali.

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha ufficialmente indetto le procedure per reclutare tre nuove figure professionali da inserire nella propria pianta organica. Con la determinazione firmata il 29 dicembre scorso dal direttore Romano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

