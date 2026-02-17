Incendio Teatro Sannazaro di Napoli | 60 evacuati 4 ricoverati Le fiamme hanno divorato tutto in pochi minuti

Un incendio divampa al Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di sessanta persone e il ricovero di quattro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, distruggendo gran parte della struttura in pochi minuti. Le autorità hanno annunciato che si avvia un’indagine per chiarire le cause dell’incendio, con le prime ipotesi che puntano a un incidente accidentale. Un dettaglio concreto è che le fiamme hanno interessato principalmente il palco e le zone adiacenti, lasciando il teatro in condizioni di grave danno.

Sarà aperta una inchiesta sul rogo del teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli. Si propende per la pista accidentale. Molte famiglie sgomberate, sospesa erogazione elettrica.