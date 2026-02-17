Incendio teatro Sannazaro a Napoli vigili fuoco al lavoro

Un incendio scoppiato al Teatro Sannazaro di Napoli ha costretto i vigili del fuoco a intervenire immediatamente. Le fiamme hanno preso piede nel magazzino vicino al palco, a causa di un cortocircuito elettrico. Le squadre di soccorso stanno lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Alcuni spettacoli sono stati interrotti, mentre le persone presenti sono state fatte evacuare in fretta.

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: Vigili del Fuoco al Lavoro, Evacuazione e Preoccupazione per un Simbolo Culturale. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nelle prime ore di oggi, 17 febbraio 2026, il Teatro Sannazaro nel cuore di Napoli. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, mentre i residenti delle zone circostanti sono stati evacuati a causa del rischio di propagazione e danni strutturali. L'evento ha destato immediata preoccupazione per la sorte di questo storico teatro, un punto di riferimento culturale per la città.