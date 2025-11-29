L' inchiesta sull' incendio della barca ormeggiata a Porto Palo | 15 mila euro di danni si segue l' ipotesi del dolo

Sono stati quantificati i danni - la stima parla di almeno 15 mila euro - subiti dall'imbarcazione da diporto che è andata a fuoco, mentre era ancorata in località Porto Palo di Menfi, domenica sera scorsa. Le indagini sull'incendio sono ancora in corso. Se ne stanno occupando, dopo che sul posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

