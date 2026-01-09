Pomigliano | il Prefetto chiama il Sindaco e convoca in Municipio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Prefetto di Napoli ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito del tentato furto con esplosivo avvenuto a Pomigliano d’Arco. L’intervento nasce dall’esigenza di valutare misure preventive e garantire la sicurezza del territorio dopo l’evento avvenuto in un istituto bancario di via Passariello. La riunione, richiesta dall’autorità locale, si svolgerà presso il Municipio per approfondire la situazione.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) – 9 gennaio 2026 – A seguito del tentato furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un istituto bancario di Pomigliano d’Arco, in via Passariello, con l’esplosione di un ordigno, è stata disposta la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha reso noto il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, riferendo di essere stato contattato telefonicamente in mattinata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha annunciato la riunione straordinaria fissata per le ore 13 di oggi presso il Palazzo Municipale. “Ringrazio il Prefetto per la solerzia e per aver raccolto l’allarme della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Russo, sottolineando l’attenzione immediata delle istituzioni dopo il grave episodio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

