Ennesimo incendio notturno | colpite dalle fiamme due autovetture

Nella notte, due autovetture sono state interessate da un incendio avvenuto in via Salento, a Copertino. L'evento ha causato danni materiali, senza conseguenze per le persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sui possibili responsabili. Ennesimo incendio notturno: colpite dalle fiamme due autovetture.

COPERTINO – Due vetture sono state coinvolte in un incendio scoppiato nella notte in via Salento, a Copertino. L’allarme è scattato intorno alle 2, quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Veglie è stata allertata per domare le fiamme.Stando a quanto ricostruito dai pompieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ennesimo incendio notturno: colpite dalle fiamme due autovetture Leggi anche: Notte di fuoco nel Salento: tre autovetture distrutte dalle fiamme. Una era stata rubata Leggi anche: Ennesimo incendio notturno nel Salento: brucia l’auto di un pensionato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Principio d'incendio nella notte in via Filzi, un ferito lieve. Ennesimo incendio notturno: colpite dalle fiamme due autovetture - I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie sono intervenuti intorno alle 2 di notte per domare il rogoin via Salento, a Copertino. lecceprima.it I carabinieri di San Benedetto, coordinati dal maggiore Francesco Tessitore, stanno svolgendo indagini sull’ennesimo caso di incendio di autovettura ritenuto... - facebook.com facebook

