Palazzo in fiamme 6 persone in ospedale | residenti in fuga dalle finestre

Un incendio si è sviluppato oggi poco prima delle 15 in una palazzina all’angolo tra Via Togni e Via Dalmazia, originato da un corto circuito in un appartamento adibito a magazzino. Sei persone sono state soccorse e portate in ospedale. Le fiamme hanno costretto i residenti a evacuare attraverso le finestre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio.

L'incendio è divampato poco prima delle 15 in una palazzina all'angolo tra Via Togni e Via Dalmazia: dai primi accertamenti sembra che le fiamme siano state scatenate da un corto circuito a un impianto elettrico, all'interno di un appartamento adibito a magazzino al primo piano dello stabile.

