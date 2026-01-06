L’incendio divampa da una stufa | due anziani intossicati
Martedì dell’Epifania nel Forlivese segnato da un incendio causato da una stufa, che ha portato all’intossicazione di due anziani. I Vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni a causa delle abbondanti nevicate, che hanno aggravato le condizioni di sicurezza e creato disagi sul territorio. Un intervento che ha richiesto attenzione e rapidità per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.
È stato un martedì dell’Epifania particolarmente intenso per i Vigili del fuoco, impegnati su più fronti nel Forlivese a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio, creando disagi e situazioni di pericolo. Uno degli interventi più rilevanti si è verificato a Santa Maria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
