L’incendio divampa da una stufa | due anziani intossicati

Da forlitoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì dell’Epifania nel Forlivese segnato da un incendio causato da una stufa, che ha portato all’intossicazione di due anziani. I Vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni a causa delle abbondanti nevicate, che hanno aggravato le condizioni di sicurezza e creato disagi sul territorio. Un intervento che ha richiesto attenzione e rapidità per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

È stato un martedì dell’Epifania particolarmente intenso per i Vigili del fuoco, impegnati su più fronti nel Forlivese a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio, creando disagi e situazioni di pericolo. Uno degli interventi più rilevanti si è verificato a Santa Maria. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

