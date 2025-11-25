Terrore in una palazzina | decine di intossicati tra cui tre bambini

Attimi di forte apprensione hanno segnato l’alba di martedì 25 novembre in un tranquillo condominio di via delle Magnolie, a Grumolo delle Abbadesse, trasformando una mattina qualunque in un’emergenza che ha coinvolto un intero stabile. Poco prima delle 8.30 un improvviso malessere diffuso tra alcuni residenti ha fatto scattare l’allarme: si trattava di una fuga di monossido di carbonio, una delle sostanze più insidiose per la salute umana perché inodore e invisibile. In pochi minuti la palazzina di nove appartamenti è diventata il centro di una vasta operazione di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il Suem, che ha inviato ben cinque ambulanze per fronteggiare la situazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it