Incendio in pieno centro a Napoli | in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro Aria irrespirabile
Un incendio ha colpito il cuore di Napoli, coinvolgendo la cupola del Teatro Sannazaro e provocando fumo denso che si è diffuso nella zona. Le fiamme sono divampate nella notte, obbligando i residenti e gli operatori dei soccorsi a respirare aria irrespirabile. La combustione ha danneggiato una parte storica del teatro, rendendo difficile l'accesso alla zona colpita.
AGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro e alcune abitazioni vicine, da cui è in corso l'evacuazione dei residenti. Area irrespirabile in tutto il quartiere. Incendio ancora in atto. L'incendio è ancora in atto. Sul posto stanno operando tre squadre con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. Si opera per domare le fiamme, e non risultano feriti. Secondo i vigili del fuoco, non ci sarebbero neanche persone intossicate. 🔗 Leggi su Agi.it
Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura.
Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati
Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, incendio in pieno centro: in fiamme la cupola del teatro Sannazaro; Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Saronno, incendio in pieno centro, a fuoco cucina di un ristorante; Incendio al primo piano, evacuato un centro commerciale.
Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro SannazaroAGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo ... msn.com
Napoli, paura nella notte. Scoppia l'incendio in pieno centro, a fuoco il teatro Sannazaro. Aria irrespirabileIncendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata e' quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le ... affaritaliani.it
Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro Sannazaro - facebook.com facebook
#Incendio nel cuore di #Napoli. Crolla la cupola del teatro #Sannazaro, danni agli spalti; alcuni residenti sono rimasti intossicati, in 4 sono stati portati all'ospedale in codice giallo. Le fiamme sono scoppiate all'alba, Vigili del Fuoco ancora impegnati nello sp x.com