Incendio in pieno centro a Napoli | in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro Aria irrespirabile

AGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro e alcune abitazioni vicine, da cui è in corso l'evacuazione dei residenti. Area irrespirabile in tutto il quartiere. Incendio ancora in atto. L'incendio è ancora in atto. Sul posto stanno operando tre squadre con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. Si opera per domare le fiamme, e non risultano feriti. Secondo i vigili del fuoco, non ci sarebbero neanche persone intossicate. 🔗 Leggi su Agi.it

