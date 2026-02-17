Incendio improvviso li intrappola in mansarda | 5 adolescenti morti e 4 feriti dramma a Barcellona

Un incendio improvviso ha causato la morte di cinque adolescenti e il ferimento di altri quattro a Barcellona, quando le fiamme hanno investito la mansarda di un edificio a Manlleu nella serata di lunedì. Il fuoco si è sviluppato nel tetto di un palazzo di cinque piani, intrappolando i giovani all’interno di uno spazio chiuso e difficile da raggiungere. Un vicino ha visto le fiamme e ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare tutti.

La tragedia nella serata di lunedì a Manlleu quando le fiamme hanno avvolto il tetto del palazzo di cinque piani. Un gruppo di ragazzi è rimasto intrappolato tra fumo e fiamme nella mansarda trovando una morte orribile.