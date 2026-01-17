Addio al volto noto Tv il dramma all’improvviso | è successo proprio lì!

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e tra gli appassionati di calcio. Carlo Cartacci, farmacista e volto noto di Sportitalia e Telelombardia, è morto a 57 anni in seguito a un improvviso malore mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma sotto sforzo. Cartacci, nato nel 1968, era molto conosciuto dal pubblico televisivo per le sue frequenti partecipazioni a talk show sportivi e, più recentemente, era stato ospite del programma “Il Barbiere” su Espansione Tv. Parallelamente alla professione di farmacista, che svolgeva dal 1993, aveva coltivato per tutta la vita una profonda passione per il calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

