Addio al volto noto Tv il dramma all’improvviso | è successo proprio lì!

È deceduto improvvisamente Carlo Cartacci, noto farmacista e volto di Sportitalia e Telelombardia, all’età di 57 anni. L’episodio è avvenuto durante un controllo medico, mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma sotto sforzo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del giornalismo sportivo e tra gli appassionati di calcio, suscitando grande commozione.

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e tra gli appassionati di calcio. Carlo Cartacci, farmacista e volto noto di Sportitalia e Telelombardia, è morto a 57 anni in seguito a un improvviso malore mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma sotto sforzo. Cartacci, nato nel 1968, era molto conosciuto dal pubblico televisivo per le sue frequenti partecipazioni a talk show sportivi e, più recentemente, era stato ospite del programma “Il Barbiere” su Espansione Tv. Parallelamente alla professione di farmacista, che svolgeva dal 1993, aveva coltivato per tutta la vita una profonda passione per il calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio al volto noto Tv, il dramma all’improvviso: è successo proprio lì! Leggi anche: Lutto nel mondo accademico: l'addio improvviso al noto professore Leggi anche: Leonardo morto all’asilo, dramma nel dramma: cosa è successo alla maestra che era lì Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Addio a Carlo Cartacci, il volto di Telelombardia e Sportitalia è morto a 57 anni; Addio a Graziella Noto, storica ristoratrice di Pescate e Valmadrera; Addio a Marisa Zompa, stimata lavoratrice e volto noto di Marina di Massa; Addio Graziella Noto, volto gentile della Trattoria Belom. Carlo Cartacci, morto il volto noto di Sportitalia e Telelombardia: dramma durante l'elettrocardiogramma da sforzo - Nato nel 1968, Cartacci Servici ha iniziato a lavorare in farmacia nel 1993 e parallelamente ... msn.com

Addio a Carlo Cartacci, il volto di Telelombardia e Sportitalia è morto a 57 anni - Como, 15 gennaio 2026 – È morto oggi a Como per un improvviso malore Carlo Cartacci Servici, 57 anni, farmacista e scrittore comasco grande appassionato di calcio. msn.com

