Incendio devasta il teatro Sannazaro nel cuore di Napoli

Questa mattina, il teatro Sannazaro di Napoli è stato travolto da un incendio che ha causato ingenti danni. Le fiamme sono divampate in via Chiaia, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico, e hanno distrutto la cupola dell’edificio. Il fuoco si è esteso anche agli edifici vicini, mettendo sotto pressione le forze di soccorso.

Un vasto incendio ha colpito questa mattina il teatro Sannazaro in via Chiaia, nel centro di Napoli. Le fiamme hanno distrutto la cupola del teatro e provocato danni anche agli edifici adiacenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state soccorse. Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, è giunta sul posto. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime alla notizia dei danni. La cupola, crollando, ha colpito la platea, aggravando la devastazione interna. I residenti di via Chiaia raccontano scene di paura: "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante.