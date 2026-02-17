Storia del Teatro Sannazaro di Napoli la bomboniera di Chiaia | da Luisa Conte all'incendio di oggi

Il Teatro Sannazaro di Napoli, famoso per la sua eleganza e il suo charme, ha subito un incendio questa mattina, probabilmente a causa di un corto circuito. La struttura, costruita nel 1847, ha visto passare sul palco artisti come Luisa Conte, che ha calcato le sue assi per decenni e ha contribuito a renderlo un punto di riferimento culturale nel quartiere di Chiaia. Un fumo denso ha avvolto l’edificio, costringendo i residenti e i passanti a mettere in atto le prime misure di sicurezza.

