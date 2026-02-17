Grave incendio a Chiaia brucia il Teatro Sannazaro Aria irrespirabile siamo chiusi in casa

Un incendio devastante ha colpito questa mattina il Teatro Sannazaro a Chiaia, causando un'evacuazione immediata dei residenti vicini. Le fiamme hanno avvolto l’edificio, sprigionando un fumo denso che ha invaso le strade circostanti. Le attività commerciali si sono subito fermate, e molte persone sono rimaste chiuse in casa a causa dell’aria irrespirabile. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco per tentare di domare il rogo.

Le fiamme, particolarmente alte, all'alba di oggi erano visibili anche a grossa distanza. Il fumo denso ha invaso il quartiere Un grave incendio si è sviluppato stamattina nel quartiere di Chiaia. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco che si sono diretti in zona. Le fiamme, particolarmente alte, sono visibili anche a grossa distanza e il fumo denso ha invaso il quartiere. “Dobbiamo tenere chiuse le finestre”, spiega un residente sui social, “l'aria è irrespirabile”. Il rogo è divampato nell'edificio che ospita il Teatro Sannazaro. Non è chiaro quanto del teatro sia rimasto distrutto né quali siano le cause dell'incendio, che al momento pare essere stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute.🔗 Leggi su Napolitoday.it

