Incendio al Teatro Sannazaro Costa M5S | ferita per Napoli

Un incendio ha colpito il Teatro Sannazaro, causando ferite a Napoli. Sergio Costa, vicepresidente della Camera e membro del Movimento 5 Stelle, chiede ora di fare luce sulle ragioni dell’incendio e di intervenire subito per riaprire il teatro. Nei giorni scorsi, le fiamme hanno danneggiato parte della struttura, lasciando senza spettacoli molti artisti e pubblico.

Dopo l'incendio al Teatro Sannazaro, il vicepresidente della Camera Sergio Costa chiede chiarezza sulle cause e impegno immediato per la riapertura. "Le fiamme che nella notte hanno devastato il Teatro Sannazaro rappresentano una ferita profonda per Napoli e per l'intero patrimonio culturale del Paese. Quel palcoscenico non è soltanto un edificio: è un pezzo di identità della tradizione teatrale napoletana, un luogo che ha dato voce a generazioni di artisti e che appartiene alla memoria collettiva della città". Lo dichiara il Vice Presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa. "Il primo pensiero va alle persone rimaste intossicate e ferite, alle quali auguro il più rapido recupero.