Incendio a Novellara distrutta un' autocarrozzeria

Un incendio ha divorato la carrozzeria Gr a Novellara, causando la totale distruzione del capannone. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata e hanno richiesto l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco provenienti da Guastalla e Reggio Emilia. I pompieri hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area, che si trova lungo la strada provinciale di San Giovanni di Novellara.

Novellara (Reggio Emilia), 17 febbraio 2026 – Vigili del fuoco impegnati in forze, con diverse squadra da Guastalla e da Reggio, per domare un incendio che ha distrutto il capannone in cui si trova l'attività della Carrozzeria Gr, sulla strada provinciale, a San Giovanni di Novellara. Verso le 17 è scattato l'allarme, quando un dipendente dell'azienda ha notato il fumo ed è subito intervenuto per cercare di domare il rogo. E' riuscito a mettere in salvo un paio di vetture, portandole all'esterno. Ma poi il fumo lo ha bloccato. E tutto quanto era all'interno del capannone è stato distrutto dal fuoco.