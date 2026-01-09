Incendio ad Afragola autocarrozzeria in fiamme alle spalle di Ikea
Un incendio si è sviluppato ad Afragola alle spalle di Ikea, coinvolgendo un’autocarrozzeria. La colonna di fumo nero si può osservare anche dall’autostrada A1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi.
